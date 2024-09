Inaugurata a Floridia piazza Bugliarello, il post di Carianni

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni ha inaugurato questa mattina piazza Vito Bugliarello. Un omaggio all'eroe dei nostri tempi che ha rimesso la sua vita per salvare due ragazzini che rischiavano di annegare nel mare di Avola. Bugliarello non aveva dimistichezza con il mare ma fece l'impossibile per aiutare quei due ragazzi. Era il 23 aprile del 2023 qundo si consumò la tragedia nelle vicinanze del ponte di Cassibile. Quella di stamattina è stata una cerimonia sobria, ma le emozioni non sono mancate. Marco Carianni ha dedicato un post alle famiglie Bugliarello Mangiafico. Il sindaco ha scritto. " Famiglia Bugliarello e Famiglia Mangiafico, entrambi rappresentano le forme più alte di umanità che io abbia conosciuto.

Nei loro occhi leggo la grande capacità di andare avanti e di vivere questo tempo nonostante la vita gli abbia strappato le persone più care, ovvero i loro figli.

Ogni conversazione con loro, per me, ha rappresentato un momento di crescita. Ogni parola, ogni silenzio, ogni sguardo ed ogni sorriso hanno un chiaro significato che, chi abbia la capacità di leggerlo, ha la possibilità di imparare continuamente qualcosa che potrà portare per sempre nel proprio bagaglio di vita.

Alcuni giorni fa Pippo Bugliarello mi ha detto:” Marco, sai come ho fatto a rassegnarmi ed accettare la morte di mio figlio? Ho accettato che mio figlio fosse nato per compiere una missione, compiuta la quale sarebbe tornato al suo posto, accanto a Dio”. Ed io, sinceramente, la penso proprio come lui: abbiamo una missione e non dobbiamo sottrarci al suo compimento. I nostri gesti, anche quando non ci saremo più, rimarranno indelebili nella vita della nostra comunità. Alcuni non li percepiranno, altri invece li avremo salvati per sempre con il nostro esempio".