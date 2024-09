Irregolarità in un cantiere di lavoro a Campo Calabro: attività sospesa

Irregolarità in un cantiere edile a Campo Calabro sono state accertate dai carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria nel corso di un controllo.

In particolare sarebbero state rilevate numerose violazioni delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Durante il controllo, infatti, sarebbe emersa la mancanza di misure di protezione per i lavoratori operanti nel cantiere.

Il titolare dell'impresa è stato quindi denunciato in stato di libertà. Inoltre, le violazioni contestate hanno comportato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 3.000 euro oltre alla immediata sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione delle anomalie riscontrate.