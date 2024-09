Modica, dall'Enna arriva il centrocampista portoghese Neto

Un altro giocatore alla corte dell'allenatore del Modica, Pasquale Ferrara. Il direttore generale, Marcello Pitino, ha concluso l'accordo con l'Enna per il centrocampista Aldair Neto, 30 anni, portoghese, con esperienze non solo in Portogallo ma anche in Georgia, Ucraina e Macedonia. Il giocatore è già a disposizione di mister Ferrara per il prosieguo della stagione 2024-2025.

Il portoghese classe ’94, 1,78 centimetri, sarà da subito a disposizione di mister Pasquale Ferrara per il proseguo di questa stagione e andrà a rinforzare la zona nevralgica del campo dei rossoblu, riuscendo a ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco.