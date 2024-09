Modica, concluso con un flash mob il progetto Erasmus tra studenti di Creta e quelli di Modica

Una vera e propria festa in piazza Matteotti, a Modica, per la conclusione del progetto Erasmus che ha visto protagonisti studenti di Modica - dell'Artistico e dello Scientifico -con i loro colleghi greci dell'isola di Creta. In piazza, insegnanti, familiari degli studenti e l'orchestra filarmonica della Città di Modica che ha suonato gratuitamente in onore degli ospiti stranieri. Parole di ringraziamento per il sostegno all'iniziativa nei confronti del Comune di Modica, del sindaco, Maria Monisteri e dell'assessore Chiara Facello. D'obbligo l'impegno a ripetere questa esperienza formativa che prepara i giovani ad affrontare le sfide del futuro.