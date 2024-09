Walter Zenga entra nello staff dirigenziale del Siracusa Calcio: domenica sarà al 'De Simone'

L'annuncio era nell'aria. Adesso c'è l'ufficialità. Walter Zenga, 64 anni, milanese, entra ufficialmente nello staff dirigenziale del Siracusa Calcio. E' stato il club di piazza Leone Cuella ad ufficializzarlo nel primo pomeriggio, dopo l' arrivo dell'ex portiere dell'Inter e della nazionale al 'Nicola De Simone'. Il nuovo manager ha incontrato il presidente, Alessandro Ricci ed il tecnico Marco Turati. Leggenda del calcio italiano, è stato allenatore in serie A del Catania nel 2008 e del Palermo dal 15 agosto del 2009 sotto la presidenza di Maurizio Zamparini. Nel sodalizio azzurro ricoprirà il ruolo di Club manager e brand Ambassador. L'ex portiere della nazionale dovrà promuovere il marchio 'Siracusa Calcio' in Italia e all'estero. Zenga farà il suo esordio da dirigente dopodomani in occasione dell'incontro di calcio contro il Sant'Agata che comincerà alle 15 al 'De Simone'.