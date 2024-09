Federfarma, a Palermo per San Vincenzo de' Paoli raccolta fondi per i malati oncologici

Si rinnova anche quest’anno l’impegno del parroco p. Calogero Di Fiore, della comunità cittadina e delle istituzioni a sostegno dei bisognosi assistiti dalla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli di via dei Quartieri, a Palermo, e dell’adiacente casa di accoglienza (fortemente voluta dalla compianta donna Paola Grimaldi e dalla Fondazione Grimaldi), che offre un tetto e ospitalità ai pazienti oncologici meno abbienti e loro familiari, ricoverati presso la Casa di cura La Maddalena e altri reparti oncologici cittadini.

A conclusione della settimana di festeggiamenti per San Vincenzo de’ Paoli, la comunità parrocchiale e la cittadinanza si riuniranno domani, domenica 29 settembre, alle ore 18, presso la monumentale Villa del Gattopardo, con ingresso da via Florio, 31, messa generosamente a disposizione dalla Fondazione Tommaso Dragotto.

Il programma prevede la Solenne celebrazione eucaristica officiata da don Silvio Sgro, Vicario episcopale, a seguire la consegna dei riconoscimenti alle istituzioni che hanno contribuito alla raccolta fondi, fra cui Federfarma Palermo e l’Ordine dei farmacisti di Palermo; alle 20 buffet offerto da Helen Bistrot; e alle 21 il concerto “Ricomincio da te”, scritto da p. Di Fiore, che si esibirà con il gruppo parrocchiale “Nuova Aurora”. Al termine saranno raccolti fondi per il funzionamento della casa di accoglienza e per aiutare i bisognosi della comunità.

All’evento è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Guido Grimaldi, top manager dell’omonimo gruppo armatoriale e presidente dell’associazione Alis; Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo; rappresentanti delle istituzioni pubbliche e imprenditori.