Volley Modica, virus colpisce gli atleti: settimana travagliata

Si chiude la quinta settimana di lavoro dell'Avimecc Volley Modica che si avvicina a grandi passi verso l'esordio in campionato, fissato per il 13 ottobre al “PalaRizza” contro la Domotek Reggio Calabria.

È stata una settimana difficile e travagliata quella trascorsa dai “Galletti”, che non hanno potuto lavorare a pieno regime per via dei problemi di salute accusati quasi da tutto il gruppo.

“Siamo alla quinta settimana di preparazione – esordisce il tecnico Enzo Distefano – e ci avviciniamo sempre più alla prima di campionato di regolar season del 13 ottobre. È stata una settimana difficile per via di un virus, che ha colpito buona parte della squadra, ma anche questa è stata superata nel giro di 36 ore e siamo ripartiti subito con maggiori motivazioni."