Modica, è tempo di gara: al via la "Peppe Greco" numero 31

All'Auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti a Modica, questa mattina, presentazione degli atleti della XXXI edizione della corsa su strada "Peppe Greco" e saluti istituzionali agli atleti. In collegamento video, il presidente della Federazione nazionale di atletica, Stefano Mei, e il sindaco di Modica, Maria Monisteri. In sala, tra gli altri, i presidenti dell'Atletica Vittoria e della Running Modica, oltre ai 30 atleti iscritti alla manifestazione. La nuova vita della "Peppe Greco" parte da Modica per diventare itinerante: l'anno prossimo, infatti, si correrà a Vittoria.