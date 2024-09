Ruba merce in un supermercato di Siracusa: donna denunciata

Nella mattinata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato una donna di 25 anni per il reato di furto.

La giovane aveva sottratto dagli scaffali di un supermercato, sito in Corso Gelone, generi alimentari per un valore di 48 euro che, a seguito dell’intervento dei poliziotti, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Inoltre, a seguito di un controllo su strada, gli agenti delle volanti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 43 anni trovato in possesso di crack per uso personale.