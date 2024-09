Controlli tra Siracusa e Augusta, violazioni al codice della strada: sanzioni

A Ortigia, nel corso di controlli straordinari condotti dai Carabinieri di Siracusa e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, sono state identificate 123 persone ed elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per circa 33.000 euro, con 12 veicoli sospesi dalla circolazione per sanzioni accessorie, 7 sottoposti a sequestro, 5 a fermo amministrativo, 35 i punti decurtati dalle patenti di guida. Un 50enne di Siracusa, pregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti, è stato denunciato poiché controllato in via Chindemi alla guida di un motociclo con patente revocata dal 2005.

I Carabinieri di Augusta hanno denunciato un 44enne con precedenti per minacce e atti persecutori, per violazione delle prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui è sottoposto non essendo stato trovato presso l’abitazione, per ben due volte, nel corso della notte; un 25enne, già condannato per guida senza patente, è stato denunciato dopo essere stato fermato nuovamente al volante della propria autovettura. Nell’ambito dei controlli sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro, due veicoli sono stati sequestrati e 20 i punti decurtati dalle patenti di guida.

Un settantenne e tre ventenni sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di marijuana per uso personale.