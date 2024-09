Turati: "Voglio un Siracusa che affronti il Sant'Agata con 'ferocia' agonistica"

Marco Turati chiede al suo Siracusa la 'ferocia' agonistica nell'affrontare domani al De Simone il Sant'Agata. Parla anche di un avversario che in questo avvio di campionato ha raccolto poco, ma resta pur sempre un avversario temibile. Il tecnico azzurro elogia l'intera squadra affermando che è collaborativa e 'tutti i calciatori serviranno in queste 40 partite del campionato". L'imperativo categorico contro il Sant'Agata è di vincere, anche dopo la buona prestazione di Caltanissetta "dove - dice Turati - non abbiamo mai rischiato gestendo bene il derby". In casa Siracusa domani potrebbe arrivare il ritorno fra i pali di Lumia che garantisce maggiore sicurezza al reparto difensivo. Sul fronte ospite, il tecnico Raciti alla vigilia del match ha detto: "Abbiamo bisogno di punti, affronteremo il Siracusa a viso aperto".

Ma l'attenzione degli sportivi siracusani è puntata su Walter Zenga. L'ex portiere dell'Inter e della nazionale domani debutterà a Siracusa, come Club manager. La partita al De Simove avrà inizio alle 15.