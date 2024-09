Calcio a 5, alla terza giornata la Futura Rosolini è capolista in solitaria

Alla terza giornata di campionato di calcio a 5 di serie C, la Futura Rosolini è capolista solitaria dopo avere battuto in trasferta l'Itala per 7 a 2. Primato meritato per i ragazzi di Daniele Giurato che approfittano dell'inaspettato passo falso dell'Holimpia Siracusa che è caduta sul campo del Librizzi.

I rosolinesi guidati da Peppe Spadaro, tecnico con grande esperienza, hanno dominato il confronto contro l'Itala. Il punteggio finale di 7 a 2 è la dimostrazione che la Futura ha avuto netta supremazia contro i padroni di casa che hanno dimostrato i limiti contro gli ospiti determinati a fare bottino pieno. Da segnalare per la Futura Rosolini, la tripletta di di Maicol Giuga, altri marcatori sono stati Raffaele Gennaro, Giuseppe Milana e Franco Gil. Per la compagine di Rosolini il sogno continua.

I RISULTATI DELLA III GIORNATA

Aretusa '94 - Biancavilla 2-4

San Nicolò - Pedara 2 -1

Scicli Sporting - Futsal Ferla 5-3

Vigor Itala - Futura Rosolini 2-7

Librizzi - Holimpia Siracusa 9-6

Mariense - Viagrande 4-4

Real Palazzolo - Carlentini 6 -4

CLASSIFICA

FUTURA ROSOLINI 9 PUNTI, REAL PALAZZOLO, HOLIMPIA SIRACUSA, FUTSAL FERLA, SAN NICOLO', VIGORA ITALA 6 PUNTI; SCICLI SPORTING 5 PUNTI; BIANCAVILLA, MERIENSE, VIAGRANDE 4 PUNTI; LIBRIZZI 3 PUNTI, PEDARA 1 PUNTO, CARLENTINI 0 PUNTI.