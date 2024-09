Pallanuoto, l'Ortigia supera il Triglav Kranj e passa il turno di Euro Cup

L’Ortigia batte nettamente il Triglav Kranj e, grazie alla contemporanea vittoria del Duisburg sul Paok, conquista matematicamente, e con una giornata di anticipo, la qualificazione al turno successivo di EA Euro Cup. Troppa la differenza in acqua tra i biancoverdi e gli sloveni, ma soprattutto buona la risposta dei ragazzi di Piccardo sul piano del carattere, del ritmo e dell’attenzione difensiva. Già dal primo tempo, l’Ortigia indirizza il match dalla sua parte, sbloccando con Di Luciano, che trova la controfuga vincente dopo aver rubato palla a metà vasca. L’assolo biancoverde continua con Napolitano, Cassia (due volte) e La Rosa, i quali rendono vano il rigore di Rajlic, chiudendo il parziale con un perentorio 5-1. Gli uomini di Piccardo macinano gioco e sono micidiali e veloci nella transizione offensiva, mentre in difesa minimizzano gli errori inibendo i timidi tentativi di reazione degli sloveni. A metà gara, il vantaggio dell’Ortigia è ancora più ampio (10-4). La lezione di ieri, i biancoverdi, l’hanno imparata bene e lo si vede nel terzo tempo, quando riescono a controllare la partita, rischiando il meno possibile e riuscendo a tenere ancora a zero la casella delle superiorità numeriche trasformate dagli avversari. I gol di Campopiano, Di Luciano e La Rosa (servito da Di Luciano) portano il punteggio sul 13-4 per l’Ortigia. Degli ultimi 8 minuti, invece, si segnalano la doppietta di Giribaldi, il primo gol in superiorità del Triglav, le reti di Campopiano e La Rosa, che rendono il bottino più sostanzioso, e l’ennesimo gol su rigore (tre su sei complessivi) degli sloveni. Alla fine, vittoria travolgente e qualificazione centrata. Domani (ore 10.00) si chiude con il Duisburg: è in palio il primato del girone.