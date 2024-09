Calcio, il Modica in trasferta con la Jonica. E alla vigilia scoppia il caso Pettinato: pronto a tornare a Vittoria

Tutto pronto per la terza giornata del campionato di calcio di Eccellenza: il Modica affronta fuori casa una delle formazioni rivelazione dello scorso campionato. Alla vigilia della gara, tra l'altro, è scoppiato il caso Pettinato (nella foto). Il difensore non è tra i convocati per la trasferta di Santa Teresa Riva e la circostanza confermerebbe le voci di una rottura tra la società e il giocatore che avrebbe preferito accettare la proposta di un ritorno a Vittoria in concomitanza, tra l'altro, con l'arrivo in biancorosso di un suo vecchio amico, Santo Privitera. Il "trasloco" di Davide Pettinato, insomma, sembra cosa fatta, anche se nè il Modica, nè il Vittoria hanno ufficializzato la notizia. Tra i convocati per la Jonica non c'è l'ultimo acquisto, il portoghese Aldair Neto. Ma in questo caso si tratta di ritardo nella preparazione del giocatore che è arrivato a Modica solo da un paio di giorni. Neto seguirà i compagni nella trasferta messinese.

“Veniamo da un tour de force e stiamo continuando a lavorare al massimo nonostante le ondate di caldo che non aiutano il fisico degli atleti. - dichiara il mister Pasquale Ferrara - La Jonica è una squadra da temere, composta da ragazzi che vogliono farsi vedere e si presentano in Eccellenza per crescere e mostrarsi a formazioni che puntano a risultati più importanti. Sono felice dell’arrivo di Aldair perchè è un ragazzo che ha voglia di giocare e di dimostrare il proprio valore, lo abbiamo convinto a sposare il nostro progetto e lo ha fatto in pieno.”

Ecco l’elenco dei convocati per la gara di Domenica 29 Settembre, ore 15:30, contro la Jonica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Denaro, Mallia, Mollica, Rallo, Rossi.

Centrocampisti: Incatasciato, Kondila, Maimone, Margaritini, Messina, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli