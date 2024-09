Ragusa, in Cattedrale la celebrazione per il Patrono della Polizia di Stato

Nella cattedrale di San Giovanni a Ragusa , il Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore ha reso omaggio a San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato con la celebrazione di una Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa e concelebrata dal Cappellano della Polizia di Stato don Giuseppe Ramondazzo.

Una messa nella messa, una cerimonia religiosa dedicata al Santo Patrono della Polizia di Stato inserita nell’ambito delle ordinarie celebrazioni liturgiche per una autentica vicinanza dell’Istituzione alla comunità

ragusana.

La cerimonia religiosa si è svolta alla presenza dei vertici della Prefettura, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Ragusa; del Sindaco di Ragusa, del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Senatore Salvatore Sallemi, dei Sindaci dei Comuni della provincia, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, del Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, del Direttore Ripartimentale Foreste, del Commissario Straordinario dell’ASP di Ragusa, dei Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni della provincia, dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, dei Questori, Dirigenti, Funzionari e personale di ogni ruolo in quiescenza oltre ad una nutrita rappresentanza della sezione di Ragusa dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e delle Associazioni d’Arma, nonché del personale in servizio con i loro

familiari.

La scelta del Questore Vincenzo Trombadore, di voler celebrare la ricorrenza del Santo Patrono a San Giovanni Battista trova la sua origine nel fatto che la cattedrale barocca, anche per il suo alto valore religioso, è un punto di riferimento culturale ed affettivo per tutti i cittadini della provincia di Ragusa.

Prima della funzione, il Vescovo S.E. Mons. La Placa ha voluto ringraziare la Polizia di Stato e tutti i suoi appartenenti per la “meravigliosa vocazione” nel quotidiano impegno con cui essi operano per la tutela del bene comune e la sicurezza della convivenza civile.

Al termine della funzione religiosa, il Questore oltre a ringraziare le Autorità intervenute sottolineando l’importanza di questi momenti di condivisione nel segno di quella “sicurezza sostenibile” testimoniata proprio dalla presenza di tutte le Autorità, ha voluto esprimere parole di riconoscenza nei confronti degli operatori della Polizia di Stato che svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, all’insegna dei valori di legalità, giustizia ed umana fraternità di cui San Michele Arcangelo rappresenta l’emblema nell’impegno quotidiano per l’affermazione del bene.

Un ringraziamento particolare poi il Questore lo ha voluto rivolgere alle famiglie dei poliziotti che quotidianamente condividono e supportano i sacrifici e l’impegno dei loro congiunti, estendendo il suo ringraziamento anche a tutte le Forze di Polizia operanti nel territorio.