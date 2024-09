Appartamento in fiamme a Casteldaccia: evacuato un intero edificio

Incendio a Casteldaccia, nel Palermitano. Il rogo è avvenuto in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani in via Pagliaruole 29. Quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche per sintomi di intossicazione, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. L'incendio è avvenuto in tarda mattinata, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno concluso le operazioni di spegnimento intorno alle 15.30 circa. Sono in corso di valutazione le cause del rogo. Sul posto presenti anche i carabinieri di Casteldaccia. A causa delle elevate temperature raggiunte si sono verificati anche danni al vano scala e ai piani superiori, quindi l'intera palazzina non può essere abitata fino a nuove indicazioni da parte delle autorità.