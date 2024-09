Tennis, a Palermo il 'Mercadante' a Zagars e Emma Tomova

Va in archivio sui campi in terra rossa del Ct Palermo il 10° Torneo Internazionale "Trofeo Antonino Mercadante". A trionfare nella prova ITF J100 sono stati il 17enne mancino lettone Arturs Zagars, che ha sconfitto in finale 7-5 6-2 il toscano Matteo Gribaldo, e la sedicenne bulgara Emma Tomova, che ha prevalso all'ultimo atto per 6-2 7-6 sulla 15enne americana (con mamma milanese) Emma Fulvia Wiesenfeld. Vincono il titolo nel doppio femminile, invece, la sedicenne atleta di casa Alessandra Fiorillo e la mancina romana Martina Cerbo. Nel doppio maschile, infine, successo dei toscani Matteo Gribaldo e Lorenzo Balducci.