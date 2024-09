Il Trapani 'asfalta' la Turris, realizza 4 gol: Lescano autore di una tripletta

Il Trapani prende il volo e travolge al 'Provinciale' la Turris. Il finale è di 4 a 0 per la formazione di Aronica. Da segnalare la tripletta di Lescano che sblocca il risultato al 19' realizzando un calcio di rigore. Il bomber del Trapani concede il bis al 47'. I padroni di casa amministrano bene il doppio vantaggio per quasi tutto il secondo tempo e nel finale trovano il guizzo per gonfiare altre due volte la porta dei campani. A due minuti dal novantesimo, terzo gol granata con Karic. Poi in pieno recupero è ancora Lescano a centrare il bersaglio. Questa volta si porta a casa il pallone della tripletta.