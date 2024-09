Il Catania non brilla ma batte il Monopoli capolista: è Lunetta l'eroe della serata

Non è stata una bella partita, ma per il Catania l'obbiettivo era battere il Monopoli capolista. Così è stato, grazie al gol partita di lunetta che ha mandato in visibilio il pubblico del 'Massimino'. Non è stata una bella partita, ma era la sostanza ad interessare il tecnico rossazzurro, Toscano. Sostanza che c'è stata con tre punti pesanti.

Ad un primo tempo senza emozioni, con tanti falli sull'uno e sull'altro fronte, è stato il secondo parziale a regalare capovolgimenti sui due fronti.

Il Catania al 50' sblocca il risultato. Lunetta raccoglie un cross basso di Di Gennaro su palla persa dal Monopoli e non può che infilzare Vitale. Il Monopoli accusa il colpo ed al 75' soltanto una prodezza del portiere rossazzurro salva il risultato. Adamonis su Yeboah, compie una prodezza. Al 79' è sempre Lunetta ad avere sulla testa il pallone del raddoppio. Ma l'occasione sfuma. Nel finale c'è il forcing del Monopoli, ma il Catania difende senza mai andare in affanno.