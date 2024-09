Barca a vela in avaria, soccorsi otto diportisti a Trani

Otto persone sono state salvate dal personale della Capitaneria di porto di Barletta ieri pomeriggio, mentre l'imbarcazione a vela su cui si trovavano, a tre miglia dalla costa di Trani, ha avuto una avaria sia all'impianto di timoneria sia ai motori. Dopo la richiesta di intervento arrivato dalla barca, lunga 14 metri, la sala operatoria della Guardia costiera di Barletta ha disposto l'uscita dei propri mezzi e messo in allerta un rimorchiatore e un peschereccio ormeggiati nel porto di Barletta. Le operazioni di salvataggio sono state rese complicate dalle"condizioni metereologiche marine non particolarmentef avorevoli, con mare molto mosso e vento forte", fa sapere la Capitaneria di porto che è comunque riuscita a mettere in salvo gli otto diportisti, tutti italiani, che sono in buone condizioni di salute. "Grazie al parziale ripristino del motore dell'imbarcazione in difficoltà, la motovedetta è riuscita a scortarla fino al porto di a Trani", conclude la Guardia costiera.