Era ai domiciliari ed in casa aveva 3 chili di hashish: arrestato a Palermo

Un uomo di 41 anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento in via Armando Diaz, nel quartiere Sperone di Palermo, gli agenti, con l'aiuto del cane antidroga King, hanno trovato una busta plastificata con all'interno 30 panetti e due pezzi di hashish, per un peso complessivo pari a 2,986 Kg; un barattolo di vetro con 23 dosi cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi; e circa 81 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. In un mobile della cucina invece c'erano 2.750 euro in contanti.