Auto si schianta contro guardrail sulla Vittoria-Gela: il bilancio è di 2 feriti

Due feriti in un incidente stradale autonomo verificatosi questa mattina sulla statale 115 nel tratto tra Vittoria e Gela. Per cause in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente, una Fiat Bravo è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guardrail. Nell’urto sono rimaste ferite le due le persone che erano a bordo dell'auto: sono state trasportate all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche gi uomini del Commissariato di Vittoria. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

(Foto Franco Assenza)