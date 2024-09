'Questo non è amore', la polizia sensibilizza utenti ai Portali di Catania

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è Amore”, nel pomeriggio di sabato 28 settembre la Questura di Catania ha organizzato un punto di informazione con la presenza del camper rosa e di uno stand informativo all’interno del Parco Commerciale “I Portali” di San Giovanni La Punta.

Nell’occasione le donne e gli uomini dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Polizia Anticrimine hanno distribuito materiale informativo e hanno fornito agli avventori consigli ed informazioni sul delicato e sempre attuale tema della violenza sulle donne, illustrando le strategie di intervento poste in essere dalla Polizia di Stato e gli strumenti a disposizione delle vittime, invitando sempre a denunciare e segnalare alle Forze dell’Ordine ogni episodio ritenuto pericoloso.

All’iniziativa era presente anche una rappresentanza degli alunni dell’istituto “Giovanni Falcone” di San Giovanni La punta, i quali si sono esibiti con brani musicali e letture, nonché la signora Giovanna Zizzo, madre della piccola Laura Russo, uccisa dieci anni fa per mano del padre, da sempre attiva nella lotta alla violenza di genere.

Nell’occasione la direzione del centro commerciale ha inaugurato una panchina rossa dedicata proprio alla piccola Laura.

Ricordiamo ancora una volta i contatti a cui rivolgersi, anche per semplici segnalazioni, anche anonime: allo 0957367661 risponde l’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione di Polizia Anticrimine dalle ore 8 alle ore 14, nei giorni feriali; allo 0957223990 il centro antiviolenza Thamaia; al 1522 il Numero Gratuito di Aiuto; l’App YouPol. In caso di emergenza non dimenticate di rivolgervi al 112, Numero Unico Europeo.