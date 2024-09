Commissione d'inchiesta sul lavoro della Camera a Palermo

Oggi missione a Palermo della Commissione parlamentare di inchiesta della Camera dei deputati sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Una delegazione della Commissione d'inchiesta, presieduta da Chiara Gribaudo, si è recata a Casteldaccia, nel luogo del tragico incidente sul lavoro del 6 maggio scorso. Successivamente, in Prefettura, saranno auditi dalla delegazione rappresentanti istituzionali, enti pubblici, parti sociali e imprese. Alle ore 14.30 è previsto un punto stampa in Prefettura (Via Cavour n. 6).