Apple sceglie l'Università di Palermo per la formazione di esperti di app

Apple ha scelto l'Università di Palermo per espandere il programma, attualmente presente solo in Campania, per la formazione di esperti nella creazione di app su tecnologie dell'azienda di Cupertino. Lo ha scritto in una nota l'ateneo palermitano che presenterà domani, alle 9.30, nell'Aula 7 del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Palermo (via Archirafi, 34).Il programma accademico "Apple iOS foundation UniPa" mira alla previsione di nuovi corsi avanzati per l'utilizzo e l'integrazione di tecnologie di Intelligenza Artificiale di Apple Intelligence.Alla presentazione interverranno Massimo Midiri, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Pietro Paolo Corso, Delegato ai progetti extra-ordinari e alle infrastrutture digitali di Ateneo Giosuè Lo Bosco, responsabile UniPa del programma.Saranno inoltre presenti circa 60 studentesse e studenti, iscritti a Corsi di Laurea di diversi ambiti disciplinari, che partecipano al programma.