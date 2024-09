Rubavano energia per dependance e piscina: coppia denunciata a Reggio Calabria

Marito e moglie, intenti a prendere il sole a bordo piscina. i Carabinieri di Polistena (Reggio Calabria) li hanno trovati così. Una scena di relax familiare che non avrebbe destato l’interesse dei militari, se non fosse stato che l’uomo era un sorvegliato speciale e che, dietro la coppia, c'era un’intera costruzione di più di 100 mq totalmente abusiva, con tanto di piscina fuori terra, grande quanto una camera da letto. La vasca pescava l’acqua dal tubo della reta pubblica. Immediata la denuncia dei due alla Procura di Palmi per furto, danneggiamento di cosa pubblica e abusivismo edilizio. Secondo la ricostruzione del personale dell’Arma, in particolare, l’edificio abusivo, una dépendance nel verde della campagna polistenese, era stato realizzato da poco.