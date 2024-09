Scoperti 3 arsenali nel Vibonese: è caccia ai proprietari del 'covo'

Tre arsenali sono stati scoperti dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno sequestrato nove fucili, 6 pistole, migliaia di cartucce di vario calibro ed anche 800 grammi di marijuana e di semi di canapa trovati insieme alle armi. Le armi erano nascoste tra la vegetazione e in due casolari abbandonati nella frazione San Giovanni di Mileto e sono state trovate nell'ambito di controlli per contrastare il diffuso fenomeno della proliferazione di armi clandestine secondo ledirettive impartite dal procuratore della Repubblica Camillo Falvo. I carabinieri della Stazione di Mileto, in particolare, hanno trovato un fucile da guerra Fal cal. 7,62, ?un fucile Mas cal.7,50; ?5 fucili calibro 12; una pistola automatica calibro 9x17; ?2 fucili a canne mozze, una pistola cal. 22, una pistola da guerra in calibro 9, una pistola 9x21, una pistola in cal. 25,una pistola in cal. 7,65. Sono in corso indagini, con la supervisione del procuratore Falvo, per identificare i responsabili del deposito clandestino e verificare se gli armamenti recuperati siano stati impiegati o destinati a operazioni criminali sul territorio. L'esame delle armi e munizioni procede con il supporto di accertamentitecnico-balistici dei Carabinieri del Sis del Comando provinciale che potrebbero rivelare dettagli sull'origine e verificare se gli armamenti siano stati già utilizzati o fossero destinati a operazioni criminali.