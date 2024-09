Floridia, Panda in fiamme in via Turati: forse corto circuito

Momenti di paura verso l'ora di pranzo a Floridia per l'incendio di una Fiat Panda, un po' datata. L'auto era parcheggiata nelle vicinanze del supermercato Coop di via Turati, quando per cause ancora da accertare la piccola utilitaria, è andata a fuoco. Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore e per domarle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto da Siracusa. Si è temuto che il fuoco potesse propagarsi ai veicoli vicini ed alle strutture, ma i pompieri hanno avuto ragione dell'incendio. Tra le ipotesi più accreditate, si sarebbe trattato di un corto circuito all'impianto elettrico della Panda.