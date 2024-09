Acate, lavori pubblici: l'ex campo di atletica diventa un vero centro sportivo polivalente

Prima l'open day, poi l’inaugurazione ufficiale, con il tradizionale taglio del nastro. L’ex campo di atletica è ora è un vero centro sportivo polivalente al servizio degli sportivi acatesi e degli appassionati di tutti i centri viciniori. Ha avuto inizio domenica “la terza vita” dell’impianto di contrada Fossati, intitolato qualche anno fa al compianto assessore allo sport Pietro Bellomo.

Costruito a metà degli Anni Novanta, nel corso del tempo ha subito devastazioni e incursioni vandaliche, ma grazie a un parziale intervento di restauro da alcuni anni consentiva ugualmente la pratica di alcune attività.

La vera “svolta” è arrivata grazie al finanziamento di 80.000 euro ottenuto dal Comune con l'ultima finanziaria regionale: “La struttura – dice il sindaco Gianfranco Fidone – si candida a diventare un punto di riferimento per gli sportivi della nostra provincia, e non solo: 5 campi da Beach Tennis, 1 polivalente di Beach Volley-Tamburelli e Beach Tennis, un'area dedicata al salto in lungo e al salto triplo, un'area dedicata al lancio del peso, un'area fitness, la pista di atletica e molto altro. Sarà realizzato anche un campo polivalente da tennis e da basket, con ulteriori opere e miglioramenti a breve. Un’ autentica rivoluzione per lo sport della nostra città e della nostra provincia. Intendo ringraziare quanti hanno reso possibile il desiderio dei giovani acatesi: il Circolo del Tennis (che gestirà e curerà l’impianto), l'assessore allo Sport Dafne Lantino, l'onorevole Nello Dipasquale, il consigliere Giovanni Sarrì e tutti gli altri assessori, consiglieri e volontari che hanno contribuito ad un “risultato corale e storico per Acate”.

(Nella foto a sinistra il parroco don Mario Cascone, l’insegnante Roberta Bellomo, il sindaco Fidone e il presidente del Circolo del Tennis Giuseppe Migliore).