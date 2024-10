Il Messina tiene il passo al Picerno ma incassa due gol nell'ultimo quarto d'ora

Il Picerno batte il Messina e consolida primato. Un 2 a 0 bugiardo per quel che si è visto in campo, immeritato per i siciliani che hanno tenuto testa alla prima della classe per 75 minuti. Si può parlare di follia giallorossa nell'ultimo quarto d'ora che hanno condannato la formazione di Giacomo Modica alla sconfitta.

La prima parte della gara è stata equilibrata cpon il Messina pericoloso in almeno due occasioni.

Al 27' ci prova Frisenna . La sua punizione finisce alta sulla traversa. Al 40esimo ancora Messina con Anzelmo che impegna Merelli alla prima parata della serata.

Nella ripresa buon avvio del Messina che al 50esimo spaventa il “Curcio” con Lia che in ripartenza impegna Merelli con un tiro dal limite. Il Picerno trova la rete del vantaggio al 76' con Cardone (1-0) – alla sua prima, pesantissima rete stagionale – che ruba il tempo a tutti e dagli sviluppi del quinto corner chiude con un comodo tap-in alle spalle di Curtosi. La risposta dei siciliani giunge due minuti dopo con Petrungaro che calcia dalla distanza. Ma sono i padroni di casa a raddoppiare con Petito (2-0) a 5 minuti dalla fine.