Israele lancia l'operazione di terra in Libano: colpito un campo di rifugiati palestinesi

Israele lancia l'operazione di terra in Libano. Le Idf specificano di aver iniziato attacchi mirati contro Hezbollah. Il gabinetto di guerra di Tel Aviv parla di blitz limitato nelt empo e nello spazio, che non punta a occupare il sud del Paese confinante. Raid israeliani nella notte anche sulla Siria, con i media locali che riportano notizie di vittime a Damasco. Meloni parla di "situazione drammatica" e preme per una de-escalation. Stamattina informativa di Tajani sul Medio Oriente in commissioni Esteri e Difesa congiunte. Rutte subentra oggi a Stoltenberg come segretario generale della Nato.

Israele ha colpito un edificio nel campo di rifugiati palestinesi di Ain al-Hilweh vicino a Sidone, nel sud del Libano.

Lo riporta il quotidiano Times of Israel, citando l'agenzia di stampa Reuters.

Il campo è il più grande di quelli palestinesi nel Paese. Secondo indiscrezioni, Israele stava puntano a Mounir Maqdah, comandante delle Brigate dei martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fatah.