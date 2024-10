Migliaia di spettatori in piazza a Priolo per il concerto dei Boomdabash

I Boomdabash hanno chiuso ieri a Priolo il loro tour estivo. Migliaia di persone sono accorse da tutta la provincia di Siracusa per vedere dal vivo una delle band più amate dai giovani, e non solo.

E i Boomdabash non hanno deluso, portando sul palco di largo dell’Autonomia Comunale una grande grinta ed energia da vendere.

Accompagnati da ottimi musicisti e da uno strepitoso corpo di ballo, hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti sulle note delle loro canzoni più famose: "Ti Volevo Dedicare", "Non ti dico No", "Mambo Salentino", "Karaoke", "Mohicani", "Tropicana", "Lambada", "Per un Milione" e tante altre.

Spazio anche alla riflessione, con alcuni momenti dedicati alla violenza sulle donne e all'uso smodato dei telefoni e dei social da parte dei giovani.

L'evento e' stato organizzato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Pippo Gianni ed era inserito nel programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Priolo Gargallo Angelo Custode.