Raccolta rifiuti ad Acireale, avviato l'iter per la gara d'appalto settennale

E’ stato completato l’iter che porterà il Comune di Acireale ad avere il nuovo gestore del Servizio settennale di Igiene Urbana e Ambientale.

La giunta nei giorni scorsi ha riapprovato il progetto, con il quadro economico di spesa, relativo al “Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il Comune di Acireale”, apportando le modifiche richieste dalla S.R.R.

La gestione della procedura di gara è di competenza della S.R.R. Catania Provincia Nord, secondo l’accordo sottoscritto tra la medesima Società di Regolamentazione e la Centrale Unica di Committenza Regionale dei contratti pubblici.

L’atto deliberato permetterà alla S.R.R. l’avvio della procedura di gara.

Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, a garanzia della continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato l’ordinanza di “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani”. La Società TEK.R.A. Srl continuerà a garantire il servizio dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025 o per un periodo inferiore qualora ci fossero le condizioni.