Pasdaran, 'attacco in risposta all'uccisione di Nasrallah'

"Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all'assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele".Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota.

Il Comando interno dell'esercito israeliano ha annunciato alle 21.13 ora di Tel Aviv (le 20.13 in Italia) che gli israeliani potevano uscire dai rifugi, dopo l'attacco di missili iraniani.

I residenti sono tuttavia stati invitati a continuare a seguire le istruzioni.

L'attacco dell'Iran contro Israele "avrà delle conseguenze. Abbiamo dei piani e agiremo nel momento e nel luogo che sceglieremo". Lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, citato dai media.

"Siamo in stato di massima allerta in difesa e in offensiva, proteggeremo i cittadini di Israele", ha aggiunto.