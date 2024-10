Si ripassa l'asfalto sulla Statale 124 Floridia - Siracusa

Traffico caotico questa mattina sulla strada Statale 124 Floridia - Siracusa per lavori di manutenzione dell'arteria. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto, ha già riasfaltato il tappetino del tratto che porta nel centro abitato di Floridia. Stamane i lavori sono proseguiti nel tratto di Capo Corso in direzione Siracusa. Nella giornata di ieri era stato scarificato l'asfalto, oggi si passerà all'asfalto con le auto che transitano a senso alternato. Per raggiungere Floridia è consigliabile percorsi alternativi, così come per Siracusa, soprattutto negli orari di rientro dei lavoratori pendolari. I più si chiedono: erano necessari questi lavori di manutenzione da parte dell'Anas, quando in provincia di Siracusa ci sono strade come mulattiere? I tecnici fanno osservare che le strade dissestate del Siracusano sono di proprietà della ex Provincia.