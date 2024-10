Floridia, incendio in pieno giorno in via Giusti: auto ridotta in cenere (FOTO)

Un incendio è scoppiato questa mattina, dieci minuti prima delle 11 in via Giusti a Floridia. Una vettura di piccola cilindrata è stata avvolta dalle fiamme all'altezza dell' Istituto di Beneficienza, i in direzione della Villa Comunale. L'auto era parcheggiate quando si sono alzate le fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco di Siracusa è stato tardivo. Il veicolo in pochi minuti è andato completamento distrutto, forse una Microcar, finita in cenere. Sul posto anche la polizia municipale che ha bloccato il traffico per evitare situazioni di pericolo. Al momento non è stato identificato il proprietario dell'auto. Sulle cause che hanno provocato l'incendio bisognerà attendere la relazione dei vigili del fuoco del capoluogo. Tra le ipotesi non viene esclusa la matrice dolosa.