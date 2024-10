Uccisero due ladri che rubavano arance a Lentini: 2 ergastoli in Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Giuseppe Sallemi, 45 anni e Luciano Giammellaro, 73 anni, entrambi di Lentini, accusati del duplice omicidio di Massimiliano Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti,19 anni, e del tentato omicidio di Gregorio Signorelli avvenuti nel 2020 a Lentini, nel Siracusano.

Secondo la ricostruzione della Procura, le vittime, tutte di Catania, si erano recati nel fondo agricolo per rubare arance, ma i due imputati, custodi del fondo, avrebbero esploso colpi di fucile. L'unico a salvarsi fu Signorelli, che venne ricoverato in ospedale, a Catania. Dal suo racconto era emerso che i tre ladri sarebbero stati oggetto di una spedizione punitiva. Sallemi ha addossato le responsabilità del duplice omicidio a Giammellaro e al figlio di quest'ultimo, ma la sua versione non è stata ritenuta attendibile.