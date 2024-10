Siracusa, il questore emette 11 Daspo per il solo mese di settembre

Sono undici, nell’ultimo mese, i provvedimenti applicati dal Questore diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi per episodi accaduti nei mesi estivi.

In particolare, a seguito di attività istruttoria dei poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa sono stati notificati, in data 10 settembre, i provvedimenti di Daspo Willy a quattro persone, già denunciate all’Autorità Giudiziaria per rissa, danneggiamento e percosse, che nella serata del 7 luglio, all’interno di un ristorante, ubicato in Ortigia, aggredivano un turista straniero colpendolo con calci e pugni senza alcuna ragione.

In data 24 settembre, gli agenti hanno notificato il Daspo Willy ad altri quattro soggetti, anche questi denunciati per lesioni personali, poiché, la notte del 9 agosto, all’ingresso di un locale, sito a Noto, dopo un diverbio avuto con un giovane lo colpivano con calci e pugni procurandogli delle lesioni.

Il 18 settembre, è stato emesso il provvedimento di Daspo Willy a carico di un minore, denunciato per lesioni personali e sfregio permanente, il quale, nella notte del 5 luglio, in un locale sito a Noto, si è reso responsabile, insieme ad altri soggetti, di un violento pestaggio ai danni di un altro giovane.

In data 23 febbraio, sono stati emessi due provvedimenti di accesso ai centri urbani (Da.C.Ur.) a carico di altrettanti soggetti, denunciati per aver esercitato la professione di parcheggiatore abusivo al Molo Sant’Antonio di Siracusa.

Il Daspo Willy è stato disciplinato nel dicembre 2020 a seguito dell’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma. Le persone colpite da questo tipo di misura non possono frequentare pubblici esercizi. Il fine del provvedimento è quello di evitare la reiterazione di episodi di violenza in contesti di aggregazione soprattutto giovanile.

Il D,Ac.Ur. o Daspo urbano mira a sanzionare la condotta di chi impedisce l'accesso e il libero godimento di determinati luoghi pubblici.

Nel corso del 2024, la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato ha emesso 167 avvisi orali, 2 D.Ac.Ur., 16 Daspo Willy, 12 Daspo sportivi, 43 fogli di via obbligatori, 96 ammonimenti e 50 proposte di sorveglianza di cui 46 per atti persecutori.