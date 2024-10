Accoltellò rivale in amore, 20enne arrestato a Marsala

Sarebbe questo il movente che nella notte tra il 4 e il 5 settembre ha spinto un giovane ventenne di Marsala ad accoltellare un suo coetaneo, trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. Quella sera la vittima doveva incontrare la ragazza che da tempo frequentava clandestinamente ma all'appuntamento si è presentato il fidanzato 'ufficiale'. Fra i due, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, sarebbe scoppiata una lite, degenerata nell'accoltellamento. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, nel quartiere Sappusi, hanno trovato la vittima in una pozza di sangue con diverse ferite da arma da taglio al petto e alla schiena. La Procura di Marsala, in considerazione della gravità dei fatti, ha chiesto e ottenuto la convalida del fermo per il fidanzato che si trova nel carcere di Trapani.