Aeroporto di Comiso, presentate le nuove rotte di Aeroitalia

Presso la Sala Belgiorno dell'Aeroporto di Comiso sono state presentate le nuove rotte per la stagione winter 2024-2025 di Aeroitalia. Sono intervenuti Gaetano Francesco Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso, e per la Sac, società di gestione dello scalo, Nico Torrisi, Amministratore delegato, Rosario Dibennardo, Direttore commerciale, e Giovanna Candura, presidente.

"L'ampliamento delle operazioni a Comiso è un passo importante per la crescita di Aeroitalia - ha dichiarato Gaetano Intrieri -. Con due aeromobili fissi in aeroporto, rafforziamo la nostra rete, mantenendo la puntualità al centro del nostro servizio. Le nuove rotte verso Firenze, Cuneo, Parma e Perugia confermano il nostro impegno per un servizio più efficiente a beneficio di viaggiatori e territorio".

"Siamo grati di ospitare Aeroitalia, un partner strategico con cui abbiamo costruito una collaborazione fruttuosa e promettente.

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Gaetano Intrieri e a tutti gli stakeholder presenti, la cui partecipazione dimostra l'importanza di lavorare insieme per il bene del nostro territorio. La presentazione delle nuove rotte e dei due aerei basati presso lo scalo di Comiso segna un passo significativo verso il rafforzamento della connettività nella nostra regione.

Aeroitalia ha investito enormemente non solo su Comiso, ma anche nel resto della Sicilia, contribuendo in modo sostanziale alla crescita economica e turistica del nostro territorio. Questo è un esempio lampante di come la sinergia tra le compagnie aeree, gli stakeholder e le autorità locali possa generare opportunità concrete per tutti. È necessario però garantire una continuità territoriale efficace e quindi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme all'Unione Europea, sblocchi le questioni legate ai collegamenti aerei", ha dichiarato Nico Torrisi, AD di SAC, che aggiunto: "Per la crescita di tutto il territorio poi è importante la tematica dell'intermodalità, un aspetto cruciale per il futuro del trasporto nella nostra regione.

Come gestore aeroportuale, SAC è impegnata a investire con dedizione: il Governo Schifani ha già stanziato 20 milioni di euro per il cargo e 30 milioni per le infrastrutture. Tuttavia, è essenziale che tutti gli attori coinvolti nel settore dei trasporti si uniscano in uno sforzo collettivo per migliorare le infrastrutture e i servizi".