La guerra in Medio oriente, Meloni convoca

Il segretario generale dell'Onu "persona non grata". L'Iran: risposta potente se provocati ancora. Tajani alla Camera: "Ancora possibile una soluzione diplomatica, dobbiamo impedire una nuova Gaza". Crosetto: non sono aumentati i rischi per i nostri soldati in Libano.

"L'Italia continuerà a impegnarsi per una soluzione diplomatica, anche in qualità di presidente di turno del G7", ha detto la premier, secondo quanto si apprende, ricordando la convocazione ieri del vertice a Palazzo Chigi "alla luce dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, per discutere la situazione e valutare le misure necessarie".Hezbollah sta combattendo contro le forze israeliane che sono entrate nel sud del Libano, nel villaggio di confine di Maroun al-Ras. Lo ha fatto sapere la stessa formazione sciita pro-iraniana, che in precedenza aveva annunciato di aver respinto i soldati israeliani che tentavano di entrare in un altro villaggio vicino al confine, Adaysseh.

Israele: Guterres "persona non grata"m vietato l'ingresso

Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "persona non grata", vietando così il suo ingresso nel Paese. Il ministro Israel Katz ha deciso una tale misura come risposta alla mancata condannata da parte di Guterres dell'attacco iraniano su Israele. "Chiunque non riesca a condannare inequivocabilmente l'odioso attacco dell'Iran contro Israele non merita di mettere piede sul suolo israeliano. Questo è un segretario generale anti-Israele che presta sostegno a terroristi, stupratori e assassini", ha affermato Katz in una nota.