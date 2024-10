Acate, il sindaco reintegra in giunta i due assessori revocati: crisi scongiurata

Ad Acate gli assessori Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua rimangono al loro posto e la crisi politica è scongiurata. Il sindaco Gianfranco Fidone, il giorno dopo la loro revoca, in una diretta facebook, ha riconfermato la sua fiducia parlando solo di “piccoli inciampi e attriti” che possono sempre capitare.

Il primo cittadino ha espresso tutta la sua soddisfazione per il loro operato (“10 e lode”) sintetizzando i risultati raggiunti dalla sua amministrazione.

Qualche ora prima iI gruppo consiliare “Acate al centro”, al quale appartengono Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua, aveva diffuso un documento per fare chiarezza sulla situazione: “La crisi politica che ha colpito questa amministrazione nelle ultime ore non ha di certo giovato né ad Acate né al progetto “Punto a capo”, di forte rinnovamento e progressione, che abbiamo sposato fin dall’inizio. Purtroppo la forte discordanza caratteriale e a volte di vedute tra il nostro gruppo e una parte della maggioranza, mai con il sindaco (con cui anzi abbiamo avuto sempre un cordiale dialogo aperto ), ha portato a delle conseguenze molto negative sul panorama politico comunale”.

Per i componenti, quattro, si sarebbe trattato di divergenze più di tipo personale / caratteriale che politico e per questo superabilissime: “Un confronto costruttivo col sindaco ha confermato la fortissima dicotomia che si era venuta a creare e che ha portato conseguenzialmente alla revoca da parte del sindaco delle cariche assessoriali attribuite ai rappresentanti in Giunta del Gruppo Acate al Centro”.

Il documento così conclude: “Ribadiamo il fortissimo attaccamento al progetto iniziale da cui non ci siamo mai discostati ed anzi pensiamo e proponiamo di sostenerlo più di prima: non può esserci divisione senza un vero confronto. Ed è proprio sul dialogo che si baseranno le prossime fasi della nostra attività politica. Dobbiamo rendere conto alle promesse fatte ai cittadini e il progetto che abbiamo sposato calza perfettamente i nostri obiettivi nel medio lungo termine”.

“Andiamo avanti, più forti di prima, il progetto di “Acate punto a capo” deve continuare e noi intendiamo esserne protagonisti insieme a tutta la squadra che ha già dimostrato sul campo di saper raggiungere risultati straordinari per la nostra città”.