Cgil, domani studenti in piazza a Palermo: fermare emigrazione dei giovani

La Cgil Sicilia aderisce e parteciperà con propri rappresentanti al corteo studentesco che si terrà domani a Palermo, per rivendicare iniziative per fermare l'emigrazione giovanile. "La battaglia dei giovani - dice Gabriella Messina, segretaria confederale Cgil Sicilia - è la nostra battaglia. Da tempo rivendichiamo politiche di sviluppo che diano prospettive e opportunità di lavoro ai giovani siciliani nella propria terra, politiche dell'istruzione e della formazione adeguate, iniziative volte a favorire realmente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e garantire attraverso un welfare studentesco e universale buone condizioni di vita". "Abbiamo condiviso con i giovani un percorso che ha portato alla nascita di un manifesto - sottolinea Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia -. Riteniamo che i giovani hanno le carte in regola per essere protagonisti di un nuovo progetto per una nuova Sicilia. E saranno soggetti al centro della nuova fase di mobilitazione che ci apprestiamo ad avviare in questa stagione". Diritto allo studio, diritto all'abitare, diritto al lavoro e a un welfare adeguato, dagli alloggi universitari a un sistema sanitario in grado di dare risposte concrete ai bisogni, diritto a potere restare nella propria terra o a ritornarci. "Sono tutti temi che ci vedono impegnati - conclude Mannino - e oggi facciamo appello al governo regionale ad ascoltare le istanze dei giovani, che sono il futuro della Sicilia".