Fermo no della Regione a discarica in contrada Scalpello a Lentini

"In merito al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in contrada Scalpello, nel comune di Lentini, proposto dalla società Gesac, l'assessorato regionale del Territorio e Ambiente precisa che la pratica risale al 2020 e che non ha rilasciato alcun Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) né, tantomeno, ha approvato la realizzazione dell'impianto". E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

"Al momento, infatti - prosegue la nota - è stata rilasciata soltanto la Via (Valutazione di incidenza ambientale), che - è bene precisare - non costituisce autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della discarica, ma rappresenta uno dei passaggi dell'iter; si tratta di un parere endoprocedimentale per il quale la Cts (Commissione tecnica specialistica) ha espresso parere favorevole. Si sottolinea, inoltre, che il rilascio della Via è condizionato all'ottemperanza del quadro prescrittivo rispondente a 26 condizioni ambientali e non è vincolante rispetto all'autorizzazione finale, e che vi è ancora la necessità di acquisire una serie di pareri tecnici, così come stabilito dalla legge", conclude la nota della Regione Siciliana.