Calcio, il Benevento di Gaetano Auteri tenta il colpo a Messina per prendere il largo

Da domani al via in serie C il tabellone dell'ottava giornata della stagione regolare.

Nel girone C cambio al vertice in testa alla classifica con Benevento e Picerno davanti a tutte. Straripanti i campani guidati da Gaetano Auteri che dopo il netto successo sulla Juve Next Gen mostrano di aver superato lo stop della settimana precedente; i giallorossi saranno ospiti del Messina (domenica, ore 15) che arriva dal ko contro l'altra capolista, ovvero l'Az Picerno; i lucani guidati da Tomei, ancora imbattuti, mostrano solidità e capacità di mettere in difficoltà l'avversario di turno; prossima sfida tra le mura amiche contro la Cavese (sabato, ore 17.30).

E' durato un solo turno il primato solitario del Monopoli; è chiaro che come ha detto lo stesso tecnico Colombo l'obiettivo primario dei pugliesi è la salvezza ma sognare non costa nulla;

prossimo impegno dei biancoverdi in casa del Team Altamura (sabato, ore 17.30) che arriva da una bella vittoria in quel di Giugliano. Si affaccia in alta quota il Trapani reduce da due vittorie di fila con nove gol realizzati e un Lescano in gran forma; i granata di Salvatore Aronica saranno impegnati in casa del Sorrento (domenica, ore 15) che ha gli stessi punti in classifica. Dodici, gli stessi del Catania, altra squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista; gli etnei di Toscano saranno ospiti della Casertana (domenica, ore 15). E sempre a quota 12 c'è anche l'ottima Audace Cerignola che è attesa dalla Turris (domenica, ore 17.30). Dopo il ribaltone, con Biancolino in panchina, è arrivata la prima vittoria stagionale dell'Avellino, che adesso deve cercare di dare una sterzata a quella che nelle intenzioni doveva essere una stagione importante;

gli irpini saranno impegnati nel posticipo di Crotone (lunedì, ore 20.30); i calabresi hanno ottenuto un solo punto in tre partite.

Eziolino Capuano a Foggia ha cominciato con una sconfitta, ma in un solo giorno si poteva fare ben poco per dare un impronta; il derby con il Taranto sarà già un buon test (venerdì, ore 20.30).