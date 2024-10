Gli trovano droga e un coltello: arrestato a Trapani

I Carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 19enne, che si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

All'interno dell'appartamento i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro circa 150 grammi di cocaina, 10 grammi di crack, oltre 1 chilo di hashish suddiviso in 11 panetti e 5 grammi di marijuana, oltre a circa 10 mila euro in contanti, nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Durante la perquisizione sono state rinvenute anche numerosi armi bianche tra cui un coltello a serramanico, tre katane di varie dimensioni, una mannaia, un nunchaku, una mazza da baseball e un'arma automatica softair modello "Uzi" priva di tappo rosso.

L'indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.