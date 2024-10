I sindaci di Sciacca e Acireale invitati il 14 ottobre al 'Columbus Day'

I sindaci di Sciacca (Agrigento) ed Acireale (Catania), Fabio Termine e Roberto Barbagallo,saranno a New York il prossimo 14 ottobre per prendere parte al "Columbus Day", la grande parata che commemora la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, ricorrenza che coinvolge molti italoamericani, orgogliosi delle proprie radici. Sono stati invitati entrambi nella qualità di rappresentanti di territori siciliani noti per il loro Carnevale dal Centro nazionale di coordinamento "Maschere italiane" con il patrocinio del ministero degli Esteri, nell'ambito del progetto del Pnrr denominato "Turismo delle radici", una strategia integrata per provare a far ripartire il settore del Turismo dopo il covid. L'iniziativa vede coinvolte tutte le città in possesso di una maschera tipica e tradizionale, i cui primi cittadini sono stati invitati a partecipare.