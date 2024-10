Maltrattamenti alle ex, l'Anticrimine di Siracusa 'ammonisce' 2 uomini

Agenti della Divisione di Polizia Anticrimine, diretti da Maria Antonietta Malandrino, hanno notificato due provvedimenti di ammonimento, disposti dal Questore di Siracusa, nei confronti di altrettanti uomini che hanno commesso violenze domestiche ai danni delle rispettive compagne.

In specie, un venticinquenne, a causa di una morbosa gelosia, perpetrava nei confronti dell’ex fidanzata condotte violente come anche un altro siracusano di 39 anni che commetteva atti riconducibili alla violenza domestica nei confronti della moglie.

L’emissione di questi ultimi provvedimenti di ammonimento del Questore, nei confronti di uomini violenti, si innesta nel quotidiano impegno della Questura di Siracusa nella tutela delle donne vittime della violenza di genere che si esplicita sotto la duplice azione di prevenzione, condotta in particolar modo nelle scuole della provincia siracusana e nella collaborazione costante con i centri antiviolenza, e di repressione nei confronti di quegli uomini che commettono delitti riconducibili alla violenza familiare e di genere.