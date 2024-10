Scoperta una piantagione di marijuana ad Altavilla Milicia: un arresto

Una piantagione di marijuana realizzata su un terreno impervio nel comune di Altavilla Milicia, nel Palermitano, e nascosta da una fitta vegetazione. A scoprirla sono stati gli agenti del commissariato di Termini Imerese che hanno arrestato un uomo di 46 anni. Centinaia le piante in vaso che si trovavano sul terreno chiuso da un cancello di cui l'uomo aveva la chiave. A pochi metri dal terreno, una villa in cui il 46enne custodiva il materiale occorrente per la cura delle piante di stupefacente e per l'essicazione e anche un chilo di droga, bilance di precisione e materiale per il confezionamento. Per l'uomo è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.