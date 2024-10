Controlli alle Case popolari di Rosolini: 2 segnalati per uso di droghe

A Rosolini, nel corso dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri di Noto coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e dal cane “Riley” dell’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono state denunciate due persone, un 34enne e una 32enne per furto di energia elettrica e sono in corso di approfondimento ulteriori 5 allacci abusivi. A contrasto della situazione di degrado dell’area, tre auto e un motociclo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché abbandonati sulla pubblica via privi della copertura assicurativa e sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 3.500 euro, 20 i punti decurtati dalle patenti di guida.

Nell’ambito del contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere, sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa un 57enne e una 28enne trovati in possesso di cocaina e eroina, per uso personale.